На Наставников 15 пожарных потушили горящую квартиру

На Наставников 15 пожарных потушили горящую квартиру
Спасатели боролись с огнем около часа. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».

Все произошло в ночь на среду, 5 февраля, в доме №6 по проспекту Наставников. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 00:56. По указанному адресу незамедлительно выехали 15 огнеборцев на трех спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, возгорание произошло в двухкомнатной квартире. В помещении обгорела обстановка комнаты.

Спасатели боролись с огнем около часа, к 2:05 пламя было ликвидировано.

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