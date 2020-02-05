На Пискаревском водитель «Яндекс.Такси» не уступил дорогу и попал в ДТП

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. От удара легковушки разъехались в разные стороны.

Авария случилась во вторник вечером, 4 февраля, на углу проспектов Металлистов и Пискаревского. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что водитель авто сервиса «Яндек.Такси» поворачивал налево и врезался в бок другой машине.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что один из участников двигался на красный сигнал светофора.

В результате оба автомобиля получили серьезные повреждения. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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