Российских мужчин назвали одними из самых некрасивых в мире

Первое место по некрасивости назвали ирландцев.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщает сайт знакомств BeautifulPeople, пишет газета Mirror. Чтобы зарегистрироваться там, нужно отправить анкету и в течение двух дней ждать вердикта пользователей. Они голосуют, нравится ли им внешность кандидата – если же нет, то человеку отказывают в присоединении к «Клубу красивых людей».

Чаще всего отказывают ирландцам – только шесть процентов мужчин получили одобрение. При этом управляющий директор сайта отмечает, что среди голливудских актеров есть уроженцы Ирландии. А вот ирландки нравятся людям куда больше.

Россияне же заняли третье место – по какой причине отказывают им, непонятно. В 2019 году граждане России также занимали третье место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пользователи попрощались с некрасивым Джастином Бибером.