Пользователи попрощались с некрасивым Джастином Бибером

Певец сбрил усы, прислушавшись к своей аудитории.
Об этом стало известно 17 февраля. Певец Джастин Бибер решил отращивать усы, что не очень понравилось его аудитории. Поклонники писали, что они ему не идут. Сам певец, кажется, с этим мнением не согласен, но поддался уговорам.
«Я побрился. Усы «ушли» в отпуск. Но они вернутся в свое время. А пока вот вам мой беби-фейс»,
— написал он под фотографией без усы.
Процесс бритья он снял в «сториз». Снимок собрал больше двух миллионов «лайков» и множество комплиментов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Джастина Бибера обнаружили смертельную болезнь.