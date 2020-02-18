Пользователи попрощались с некрасивым Джастином Бибером

Пользователи попрощались с некрасивым Джастином Бибером
Бибер сбрил усы под давлением фанатов. Фото: https://www.instagram.com/justinbieber/

Певец сбрил усы, прислушавшись к своей аудитории.

Об этом стало известно 17 февраля. Певец Джастин Бибер решил отращивать усы, что не очень понравилось его аудитории. Поклонники писали, что они ему не идут. Сам певец, кажется, с этим мнением не согласен, но поддался уговорам.

«Я побрился. Усы «ушли» в отпуск. Но они вернутся в свое время. А пока вот вам мой беби-фейс»,

— написал он под фотографией без усы.

Процесс бритья он снял в «сториз». Снимок собрал больше двух миллионов «лайков» и множество комплиментов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Джастина Бибера обнаружили смертельную болезнь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
джастин бибер инстаграм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пользователи попрощались с некрасивым Джастином Бибером
Андреева раскрыла секрет своей молодости
Кристина Асмус снова в центре скандала: подписчиков возмутило фото
Экс-супруга короля Малайзии рассказала всю правду о браке
Пугачева призналась, что делала пластические операции
Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске
Самолет второй раз вылетел из Петербурга в Мурманск
Дмитрий Дибров упал в обморок и угодил в больницу