У Джастина Бибера обнаружили смертельную болезнь

У поп-певца Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма. О заключении врачей он рассказал на своей страничке в Instagram.

В сообщении отмечается, что многие подозревают его в употреблении запрещенных веществ, однако в действительности проблема связана с болезнью Лайма. Кроме того, сообщается о серьезном случае хронического мононуклеоза, который сказался на коже исполнителя, работе мозга и здоровье в целом.

Он признался, что пережил два сложных года, но благодаря правильному лечению он идет на поправку и сможет выступать.

Болезнь Лайма — это инфекция, которую вызывают пять видов бактерий, передающихся через укусы клещей. Болезнь может привести к летальном исходу или инвалидности при несвоевременном или неадекватном лечении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о последствиях ранней славы канадского певца Джастина Бибера.