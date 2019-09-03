Джастин Бибер рассказал о последствия ранней славы

Поп-певец вспомнил, с чего началась его карьера и как она повлияла на его жизнь.

Пост Джастин Бибер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артист посвятил переживаниям огромный текст – он признался, что часто принимал неправильные решения из-за свалившейся на него популярности и ответственности.

Певец напомнил, что прославился в 13 лет – с тех пор он находится под прицелом камер и прессы, ездит в туры и постоянно работает. Бибер подтвердил, что в 19 лет начал употреблять наркотики и терять контроль над собой – он проявлял неуважение к женщинам и отдалился от всех. Он написал, что совершил кучу ошибок, последствия которых он решает до сих пор. К счастью, отметил Бибер, у него есть люди, которые любят, принимают и поддерживают его.

Он поблагодарил супругу за то, что она научила его терпению, доверию, преданности и другим вещам. Именно Хейли Болдуин помогает Биберу становится хорошим человеком.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Милонов хочет проверить документы у Джастина Бибера.