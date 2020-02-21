Российский певец Оскар стал трансгендерной женщиной

Кадр из клипа Оскара на песню "Между мной и тобой"

Кадр из клипа Оскара на песню "Между мной и тобой"

Российский певец и исполнитель хита нулевых «Между мной и тобой» Оскар совершил публичный каминг-аут. Артист объявил себя трансгендерной женщиной. Новое его имя — Скарлетт.

Это имя певец взял в честь героини «Унесенных ветров» Скарлетт О’хары, которая была одним из его источников вдохновения в юности.

«Ты можешь создать любую маску для общества, но внутренняя сущность не изменится. Когда на меня начала давить семья — мол, надо жениться, мне стало понятно, что моя идентичность абсолютно фейковая», — рассказала трансгендерная женщина в интервью порталу «Открытие».

Настоящее имя артиста — Шамиль Малкандуев. Взять псевдоним «Оскар» он был вынужден из-за последствий войны в Чечне для того, чтобы избежать ассоциаций с террористом Шамилем Басаевым. В России его знают как исполнителя песен «Бег по острию ножа», «Между мной и тобой» и «Мажь вазелином».

Сейчас Скарлетт живет в Америке и продолжает заниматься музыкой. В скором времени она намерена выпустить новый танцевальный сингл Chocolate, записанный вместе с итальянским диджеем и продюсером. Не исключено, что с новой музыкой певица выступит в России.

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