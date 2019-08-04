Моделью Victoria’s Secret стал трансгендер

Моделью Victoria’s Secret стал трансгендер
Фото: https://www.instagram.com/valentts/

Девушка также первой из трансгендеров попала на обложку журнала Vogue.

Об этом стало 4 августа. Новостью поделилась счастливица со своими подписчиками в Instagram-аккаунте. Девушка написала, что ей посчастливилось стать «ангелом» одного из самых известных в мире брендов по продаже женского белья. Валентино Сампайо – первый трансгендер, который стал моделью Victoria’s Secret и позировала для обложки модного издания.

К слову, снимки Сампайо набирают тысячи «лайков» и положительных комментариях. Действительно, девушка – просто красавица.

Напоминаем, что трансгендер – это человек, чей пол не совпадает с биологическим. Такие люди обычно совершают так называемый переход, чтобы чувствовать себя комфортно в собственном теле.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Instagram-модель заявила, что продала воду из ванной за $10 тысяч. Несколько дней назад модель опубликовала финансовое предложение вместе с фотографией себя в ванной, но теперь добавила к записи слова “Продано”.

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