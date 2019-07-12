Instagram-модель заявила, что продала воду из ванной за $10 тысяч

Пользователи социальных сетей считают, что вода может быть заражена герпесом.

Instagram-модель, блоггер и cosplay-модель Белль Дельфин якобы продала воду из своей ванны за $10 тысяч. Несколько дней назад модель опубликовала финансовое предложение вместе с фотографией себя в ванной, но теперь добавила к записи слова “Продано”.

В июле блоггер начала продавать воду из своей ванной в банках и затем заявила, что они разошлись в течение нескольких дней. Сейчас пользователи социальных сетей распространили новость о том, что более 50 человек получили герпес, после того так выпили воду. Белль Дельфин в своем Instagram опровергла слухи, назвав их спекуляциями.

У блоггера 4,3 млн подписчиков в Instagram.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что модель, которая выбежала на поле во время матча Лиги Чемпионов, оштрафовали.