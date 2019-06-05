Модель, выбежавшую во время финала Лиги чемпионов на поле, оштрафовали

Фото: championat.com
Фото: championat.com

Кинси Волански должна будет выплатить за свою проделку 15 тысяч евро.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. О назначенном штрафе рассказывает издание Marca.

В правилах УЕФА прописано, что за прерывания матча своим появлением на поле человек должен выплатить пять тысяч евро. Так как Кинси Волански появилась там в купальнике, на котором была размещена реклама, то ее оштрафовали и за это – на 10 тысяч евро. В общем сложности девушка должна расстаться с 15 тысячами евро за то, что помешала болельщикам наслаждаться игрой между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Напоминаем, что после инцидента девушка приобрела широкую известность – на ее Instagram подписалось более двух миллионов человек, после чего аккаунт заблокировали. Позже выяснилось, что его взломали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российский пранкер хочет жениться на модели, прервавшей финал Лиги Чемпионов.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
лч модель
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