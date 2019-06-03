Российский пранкер хочет жениться на модели, прервавшей финал ЛЧ

Виталий Здоровецкий подтвердил, что он встречается с девушкой и не может дождаться, когда же они поженятся.

Об этом блогер рассказал в своем Twitter-аккаунте после инцидента во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Кинси Волански выбежала на поле в купальнике, на котором был написал псевдоним ее молодого человека. Девушка позировала для фотографов, а также мешала футболистам.

После этого на Instagram-аккаунт модели подписалось более двух миллионов человек. Профиль заблокировали из-за высокой активности, о чем Волански написала в микроблоге.

Комментария выходку модели, Здоровецкий заверил, что скоро женится на ней.

Напоминаем, что сам пранкер в 2014 году тоже выбегал на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Молодой человек пытался поцеловать игрока немецкой сборной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что модель, прославившуюся после матча ЛЧ, заблокировали в Instagram.