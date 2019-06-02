Модель, прославившуюся после матча ЛЧ, заблокировали в Instagram

Ее аккаунт стремительно набрал 2,5 миллиона подписчиков.

Об этом стало известно 2 июня. Обо всем девушка рассказала в своем Twitter-аккаунте.

Кинси Волански написала, что ее взломали после того, как страница за сутки набрала огромное количество подписчиков. Она также отметила, что последний день выдался одним из самых насыщенных в ее жизни. Действительно, выходка модели и актрисы вызвала большой резонанс в обществе – Волански широко обсуждают, на нее подписываются в соцсетях, ставят ей лайки.

Напоминаем, что девушка выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов. Волански позировала журналистам в одном купальнике, демонстрируя всем свои формы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка встречается с русским пранкером. Здоровецкий имеет почти 10 миллионов подписчиков на YouTube. Накануне инцидента он выложил видео с Волански, в котором пообещал какой-то сюрприз. Сам он в 2014 году выбегал на поле в ходе финального матча Чемпионата мира по футболу.