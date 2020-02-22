Листерман признался, что знакомил Собчак с богатыми мужчинами

Он также рассказал, что Волочкова на самом деле не уводила у телеведущей жениха.

Об этом стало известно 21 февраля. Обо всем владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал на YouTube-шоу «Ходят слухи». Он заявил, что балерина Анастасия Волочкова не уводила у Ксении Собчак богатого жениха Вячеслава Лейбмана – он просто однажды приехал и признался, что не любит телеведущую. Мужчина тогда сказал, что Собчак для него слишком умная и попросил Листермана найти ей жениха. Тогда владелец агентства свел телеведущую с экс-солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко – у них «любовь сумасшедшая началась».

Также Листерман уверяет, что познакомил Ирину Шейк с Криштиану Роналду, а также сделал все, чтобы Ольга Куриленко снялась в «Квант милосердия».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин вспомнил о том, как работал с Собчаком. Путин рассказал, что Собчак умел расположить к себе людей: они могли ненавидеть его, но после выступления аплодировать.