Путин вспомнил о том, как работал с Собчаком

Путин вспомнил о том, как работал с Собчаком
Владимир Путин принял участие в концерте. Фото: kremlin.ru

Глава страны рассказал, каким человеком был мэр Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Президент России Владимир Путин прилетел в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в концерте памяти первого и единственного мэра города Анатолия Собчака. В Большом зале академической филармонии он рассказал, каким политик был человеком и каким он запомнился президенту. Путин рассказал, что Собчак умел расположить к себе людей: они могли ненавидеть его, но после выступления аплодировать. Он также не боялся неудобных вопросов и стремился отвечать на каждый – пусть даже резкий.

Напоминаем, что Анатолий Собчак скончался 20 лет назад. Его близкие почтили его памяти на Никольском кладбище.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перед концертом, посвященном памяти Собчака, у журналистов измерили температуру.

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