Перед концертом, посвященном памяти Собчака, у журналистов измерили температуру

Журналистов с повышенной температурой среди присутствующих не оказалось. Фото: pixabay.com

Журналистов с повышенной температурой среди присутствующих не оказалось. Фото: pixabay.com

Перед началом памятного концерта, посвящённому 20-летию со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, у присутствующих на торжестве журналистов измерили температуру.

Мероприятие состоится вечером 19 февраля в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Все проходившие в зал журналисты должны были пройти процедуру измерения температуры. К голове им прикладывали тепловизор. Как передают РИА Новости, корреспондентов с повышенной температурой среди присутствующих не оказалось.

Вероятно, таковых могли не допустить до концерта. Ожидается, что мемориальный концерт посетит президент России Владимир Путин. Будут ли проходить экспресс-проверку глава государства и остальные гости — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер возложил цветы к памятнику первого и единственного мэра Северной столицы.