Путин возложил красные розы к памятнику Собчака в Петербурге

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака, 2015 год. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака, 2015 год. Фото: kremlin.ru

Со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака прошло ровно 20 лет. Букет красных роз к его памятнику на Васильевском острове по случаю годовщины возложил президент России Владимир Путин.

Путин приехал в Санкт-Петербург 19 февраля для того, чтобы почтить память Анатолия Собчака.

В церемонии возложения участвовали вдова петербургского мэра и президент общественного фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ректор СПбГУ Николай Кропачев, дочь Собчака Ксения и другие.

После окончания церемонии Путин кратко пообщался с жителями Петербурга, уточнили в Кремле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к приезду Владимира Путина у памятника первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку на Васильевском острове установили бронированное стекло. Снять его обещают после церемонии.