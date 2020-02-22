В Мурманской области подросток попытался убить малолетнего ребенка

В Мурманской области подросток попытался убить малолетнего ребенка
Полицейские задержали подростка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Под Мурманском 15-летний школьник избил 11-летнего ребенка, а после присыпал его снегом.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, все произошло в днем в пятницу в городе Кандалакша. По версии правоохранителей, подросток начал душить мальчика. После того, как ребенок потерял сознание, школьник решил, что мальчик умер и закопал его в сугробе.

Скорую помощь вызвали случайные прохожие, которые заметили торчавшего из снега ребенка. Потерпевший был госпитализирован в больницу. Медики зафиксировали следы насилия на его теле, а также сообщили, что жизни мальчика ничего не угрожает.

Подозреваемого подростка задержали и отвезли в отдел, где его допрашивают следователи. Скорее всего, он будет арестован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наркоман случайно задушил подругу и сдался полиции.

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В Мурманской области подросток попытался убить малолетнего ребенка
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