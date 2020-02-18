В Петербурге наркоман случайно задушил подругу и сдался полиции

Мужчина обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. Фото: Pixabay

Мужчина обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. Фото: Pixabay

В Петербурге предъявили обвинение 36-летнему жителю, который обратился в полицию с явкой с повинной. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Преступный инцидент произошел 10 сентября прошлого года. В квартире 31-летней местной жительницы, расположенной на Гатчинском шоссе, было обнаружено ее тело. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Как сообщили в Главном управлении СК РФ по городу, по версии следствия, в тот день обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, извлекал свою знакомую из ванны, в результате чего по неосторожности задушил ее воротом одежды. Женщина также употребляла наркотики.

Обвиняемому избрана мера пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

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