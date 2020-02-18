Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье

Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье
Девочку удалось спасти. Фото: pixabay

В Ставропольском крае 18-летняя девушка выбросила новорожденную дочь в окно сразу после ее появления на свет, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Все произошло в субботу, 15 февраля, в квартире одного из домов в городе Буденновск. Как считает следствие, новоиспеченная мать завернула только родившуюся малышку в полотенце и выбросила в окно. Увидевшая младенца под окнами соседка вызвала медиков, которые спасли девочку.

На мать завели два уголовных дела по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство матерью новорожденного ребенка». Решить дальнейшую судьбу ребенка предстоит органам опеки и попечительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в суд ушло дело жителя Колпино, выбросившего из окна свою собаку.

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Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье
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