Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье

В Ставропольском крае 18-летняя девушка выбросила новорожденную дочь в окно сразу после ее появления на свет, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Все произошло в субботу, 15 февраля, в квартире одного из домов в городе Буденновск. Как считает следствие, новоиспеченная мать завернула только родившуюся малышку в полотенце и выбросила в окно. Увидевшая младенца под окнами соседка вызвала медиков, которые спасли девочку.

На мать завели два уголовных дела по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство матерью новорожденного ребенка». Решить дальнейшую судьбу ребенка предстоит органам опеки и попечительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в суд ушло дело жителя Колпино, выбросившего из окна свою собаку.