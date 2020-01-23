В суд ушло дело жителя Колпино, выбросившего из окна свою собаку

Колпинский районный суд Северной столицы рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина выбросил в окно свою собаку.

Все произошло осенью 2018 года в доме 73 на проспекте Ленина. По данным следствия, обвиняемый, находясь в квартире, в ходе конфликта с потерпевшим избил его руками и ногами. Затем злоумышленник, уже в квартире дома 67 по тому же проспекту, выбросил с четвертого этажа собаку. Животное сломало бедро и получило ушиб внутренних органов.

Как сообщает прокуратура города, мужчину обвиняют по статьям УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека» и «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли повлекшее его увечье».

Суд рассмотрит дело по существу.

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