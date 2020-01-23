Мать 3-летнего ребенка насмерть забила свою подругу во время вечеринки на Просвещения

В Северной столице правоохранители задержали женщину, подозреваемую в том, что она до смерти забила свою подругу во время вечеринки. Петербурженка, мать 3-летней девочки, уже дала признательные показания.

Трагедия произошла в квартире на проспекте Просвещения. На девушку 30-летняя бизнесвумен набросилась вместе со своим сожителем. Как сообщает «Комсомольская правда – Петербург», от множественных двусторонних переломов ребер, травм головы, живота и груди девушка скончалась на месте происшествия.

Полицию вызвал сожитель петербурженки, после того, как заметил, что избитая девушка потеряла сознание.

В настоящее время пара находится в изоляторе временного содержания. Признательные показания они уже подписали.

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