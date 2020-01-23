Асмус рассказала о помощнице-мошеннице

Асмус рассказала о помощнице-мошеннице
Фото: @asmuskristina

Актриса распрощалась с ней, но она продолжала представляться ее помощницей.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем актриса Кристина Асмус рассказала в своих социальных сетях. Девушка подчеркнула, что не сотрудничает ни с какой Еленой и объяснила, что произошло. Оказывается, актриса работала с женщиной несколько лет, но потом решила отказаться от ее услуг. Тем не менее, Елена продолжала притворяться, что все в порядке и отвечала на звонки звезды. В результате Асмус не попала на ряд мероприятий, потому что не знала о приглашениях, а также не получила рекламные контракты.

«Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ»,

— написала возмущенная артистка.

Она была обескуражена, когда узнала об упущенных возможностях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией. «Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала звезда в соцсети.

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