Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией

Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией
Фото: @asmuskristina

Российскую актрису Кристину Асмус пришлось экстренно госпитализировать. Врачи поставили диагноз — острая бактериальная инфекция.

Как рассказала Асмус в своем Instagram-аккаунте, она лежит в одном из московских медучреждений под капельницами уж больше недели. По ее словам, болезнь могла обостриться из-за регулярных выступлений с высокой температурой.

«Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала звезда в соцсети.

Она также отметила, что возможно именно таким неприятным образом организм напомнил о необходимости в отдыхе. Актриса также сообщили, что она выйдет из больницы в понедельник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрявцеву госпитализировали из-за лопнувшего импланта.

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