Кудрявцеву госпитализировали из-за лопнувшего импланта

Телеведущая хотела увеличить грудь, но после не очень качественной операции угодила в больницу.

Об этом стало известно 23 декабря. Своей историей телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Instagram-аккаунте. Она попросила подписчиц рассказать ей, сталкивался ли кто-нибудь с проблемами после увеличения груди. Когда звезда получила огромное количество сообщений, она решилась и объяснила, как оказалась в больничной палате.

Телеведущая написала, что поставила имплант 15 лет назад в Санкт-Петербурге. Тогда ее уверяли, что у него пожизненная гарантия.

«Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь»,

— написала Лера.

Кудрявцева попросила фанаток беречь свое здоровье и лишний раз подумать, нужно ли прибегать к подобным операциям. Она обещала держать всех в курсе своего состояния.

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