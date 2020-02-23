Беглов вручил 12 юбилейных медалей ветеранам и блокадникам

Двенадцать ветеранов и жителей блокадного Ленинграда получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Знаки им вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

После церемонии вручения состоялось чаепитие, рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Всего юбилейные медали в 2020 году получат 104 тыс. петербургских ветеранов. Первые из них в январе, в день 77-й годовщины прорыва блокады, вручил президент России Владимир Путин.

Помимо этого, в День защитника Отечества в Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Память павших воинов и жителей блокадного города почтили минутой молчания.

Цветы и венки к скульптурной композиции «Победители» мемориала возложили губернатор Александр Беглов, командующий войсками ЗВО Александр Журавлеф, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и другие.

«Александр Беглов также возложил букет цветов к скульптурной группе «Блокада», — рассказали в Смольном.

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