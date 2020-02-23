У Петропавловской крепости 23 февраля запустят праздничный салют

У Петропавловской крепости 23 февраля запустят праздничный салют
Салют в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Небо над Петербургом вечером 23 февраля озарит праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. У стен Петропавловской крепости запустят 30 артиллерийских залпов и 2 тыс. салютных установок.

Будет выпущено свыше трех тысяч фейеверочных изделий более 50 разных видов. Среди них «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Купола разрывов некоторых из них превысят диаметр 300 метров.

Произведен запуск будет из самоходных комбинированных салютных установок. В экипаже каждой из них два человека.

Каждый из залпов традиционно посвящен героям Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда, военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как День защитника Отечества отметят в Петербурге и Ленинградской области.

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