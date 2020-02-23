Стало известно, как в Петербурге и Ленобласти отметят 23 февраля

Празднование Дня защитника Отечества начнется уже в 10:00 с турнира по волейболу в городе Сланцы Ленинградской области.

Кубок защитника Отечества по волейболу также разыграют в Северной столице, в спорткомплексе «Urbo Arena». Следом за спортивными мероприятиями к празднованию 23 февраля присоединится Дом молодежи «Царскосельский» в Пушкине, где военнослужащие и кадеты пройдут торжественным маршем.

В 11:00 на площади Победы в Санкт-Петербурге состоится возложение цветов к Монументу защитникам блокадного Ленинграда. В церемонии будут участвовать представители правительства города. В сквере Суворовского музея, между тем, реконструкторы разыграют эпизод из Отечественной войны 1812 года.

В 21:00 горожан и гостей Северной столицы ждет праздничный салют у стен Петропавловской крепости.

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