Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

Названы самые популярные подарки на 23 Февраля
На втором месте расположились средства для и после бритья. Фото: Pixabay

Эксперты составили список подарков, которые чаще всего получают мужчины в России на День защитника отечества.

Первое место занимают элементы одежды, среди которых присутствуют рубашки, галстуки, трусы и другие вещи, сообщает RT со ссылкой на Гильдию маркетологов.

На втором месте расположились средства для и после бритья, в том числе одеколоны и лосьоны. Третью строчку занимает алкоголь.

Эксперты отметили, что на 23 февраля мужчинам также дарят гаджеты, аксессуары, спортивные товары, различные вещи для хобби и увлечений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сапсан» остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта. Минимальная стоимость поездки составляет 2,3 тысячи рублей. Цена самых дорогих билетов — 10 538 рублей за первый класс, и 12 690 рублей за «сьют».

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