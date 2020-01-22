«Сапсан» остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта

&#171;Сапсан&#187; остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта
Билеты на "Сапсан", особенно в праздники, разлетаются очень быстро. Фото: Baltphoto

Скоростной поезд, курсирующий между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом зафиксировал цены на праздничные дни, 23 февраля и 8 марта.

Билеты на любой из «Сапсанов» с отправлением в эти дни можно купить по фиксированной цене. Минимальная стоимость поездки составляет 2,3 тысячи рублей. Цена самых дорогих билетов — 10 538 рублей за первый класс, и 12 690 рублей за «сьют», сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД».

Отметим, что приобрести билеты по этой цене можно как в кассах вокзалов, так и удалённо: через сайт или мобильное приложение ОАО «РЖД».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что «Российские железные дороги» вложат в развитие железнодорожной сети в Северной столице 600 миллиардов рублей. Планируется, что на эти средства будет модернизировано как грузовое, так и пассажирское движение.

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