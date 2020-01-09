РЖД вложит почти 600 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга

ОАО «РЖД» завершило разработку концепции развития железнодорожного узла Петербурга. которая приведет к модернизации как грузового, так и пассажирского движения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Затраты оцениваются в 598,6 млрд рублей до 2030 года. Планируется развить два железнодорожных полукольца в Петербурге и вывести транзитный грузопоток из Петербурга. Более половины от суммы инвестиций планируется направить на развитие пригородного и внутригородского движения в регионе, 37% останется на грузовое движение, остальные деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что РЖД планирует закончить и представить проект сметной документации строительства высокоскоростной магистрали, связывающей две столицы, в 2022 году. Планируется, что строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода начнут в 2020 году, а вся линия Петербург — Москва — Нижний Новгород будет завершена к 2026 году. Строительство обойдется в 1,5 трлн рублей.