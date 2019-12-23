РЖД намерены представить проект сметы ВСМ Москва — Петербург в 2022 году

РЖД планирует закончить и представить проект сметной документации строительства высокоскоростной магистрали, связывающей две столицы, в 2022 году.

Как рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24», руководство компании совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении возможности запроектировать направление Москва — Петербург.

Белозеров рассказал, что после получения согласия, РЖД приступило к разработке проекта сметы, который закончат в 2022 году.

Планируется, что строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода начнут в 2020 году, а вся линия Петербург — Москва — Нижний Новгород будет завершена к 2026 году. Строительство обойдется в 1,5 трлн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минкомсвязь совместно с РЖД покроют сотовой связью весь железнодорожный путь от Петербурга до Москвы.