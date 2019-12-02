Минкомсвязь совместно с РЖД покроют сотовой связью весь железнодорожный путь от Петербурга до Москвы

Минкомсвязь совместно с РЖД покроют сотовой связью весь железнодорожный путь от Петербурга до Москвы
Так, на данный момент РЖД активно сотрудничает с МТС. Фото: Baltphoto

Организации приступили к разработке совместного проекта по покрытию сотовой связью всей железнодорожной сети. Среди наиболее выгодных маршрутов — Москва — Санкт-Петербург.

Инициатором развития сотовой связи на железнодорожных маршрутах выступила РЖД. Совместно с Минкомсвязью Российские железные дороги намерены привлекать мобильных операторов для повышения качества предоставляемых услуг и привлечения большего количества пассажиров.

Кроме того, проект является выгодным предложением для участников рынка, поскольку РЖД не намерена развивать собственный сегмент сотовой связи. С точки зрения монетизации, наиболее привлекательными для операторов являются три маршрута: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Адлер и Москва – Нижний Новгород.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД продемонстрировала модель новых плацкартных вагонов.

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