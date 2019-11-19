В РЖД показали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон

В РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.

Прототип разработан группой «Трансмашхолдинг». Новый плацкарт отличается от привычных вагонов наличием индивидуального пространства: теперь полки разделены перегородкой в виде шкафа. Также у каждого пассажира теперь есть личный стол и шторка на полке. Количество мест в вагоне осталось неизменным.

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» уточнили, что это лишь одна из концепций нового плацкарта, итоговый вариант может быть несколько другим, сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России представят плацкартный вагон с душем, холодильниками и микроволновками. Российская группа «Трансмашхолдинг» продемонстрирует вагон на выставочной площадке форума Россия – Африка в Сочи.