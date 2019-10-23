В России представят плацкартный вагон с душем, холодильниками и микроволновками

Вагоны покажут на форуме в Сочи. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Вагоны покажут на форуме в Сочи. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

В обновленных плацкартных вагонах имеются откидной столик, розетки, а также душевая кабина.

Российская группа «Трансмашхолдинг» продемонстрирует вагон на выставочной площадке форума Россия – Африка в Сочи. Форум начнется сегодня, 23 октября.

Стены в вагонах выполнены в бежевых тонах. Как сообщают «РИА Новости», каждое место оснащено розетками и освещением, а откидной столик позволяет создать больше свободного пространства. Кроме того, там имеются холодильники и микроволновки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о повышении стоимости проезда в плацкартном вагоне. Цена вырастет в следующем году. Инициаторы уверены, что изменения поспособствуют заблаговременной продаже билетов.