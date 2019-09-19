Россияне переплатят за билет в плацкартный вагон

Его стоимость вырастет на 3,5% уже в следующем году.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем сообщили РИА Новости, ссылаясь на Федеральную монопольную службу. Индексацию собираются утвердить для поездов дальнего следования РЖД, ФПК, а также пассажирской компании «Сахалин» и «Гранд Экспресса». Билеты в плацкартный вагон будет стоить примерно на три с половиной процента дороже.

«Решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года»,

— считает ведомство.

Напоминаем, что по сравнению с прошлым годом билеты подорожали почти на четыре процента. С чем это связано – не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ФАС заявила об отсутствии оснований для роста цен на авиабилеты. В ведомстве добавили, что подобное заявление должностных лиц считается шантажом, и ФАС не оставит это без внимания. Кроме того, деятельность ассоциации изучат на предмет сговора.