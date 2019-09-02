ФАС заявила об отсутствии оснований для роста цен на авиабилеты

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отказались подтверждать повышение стоимости авиабилетов из-за цен на топливо, которое ранее прогнозировала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В понедельник, 2 сентября, газета «Известия» приводила слова заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова. По его словам, в этом году в России на 9-10% по сравнению с 2018 годом вырастет стоимость авиабилетов.

Позже в ФАС заявили, что оснований для подобных негативных прогнозов нет, поскольку цены на авиабилеты зависят от платежеспособности граждан.

В ведомстве добавили, что подобное заявление должностных лиц считается шантажом, и ФАС не оставит это без внимания. Кроме того, деятельность ассоциации изучат на предмет сговора.

Ранее GazetaSPb сообщала, что авиакомпании предупредили россиян о подорожании билетов.