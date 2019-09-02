Авиакомпании предупредили россиян о подорожании билетов

Авиакомпании предупредили россиян о подорожании билетов
Основной причиной подорожания авиабилетов является высокая стоимость на авиакеросин. Фото: pixabay

В 2019 году в России вырастет стоимость авиабилетов на 9-10% по сравнению в прошлым годом.

По словам заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова, которые приводит «Известия», основная прибыль авиакомпаний приходится на II и III кварталы года, а I и IV кварталы обычно оказываются убыточными. Он добавил, что в этом году лучше не надеяться на позитивные результаты.

В I квартале этого года, согласно данным АЭВТ, авиаперевозчики недополучили 45 млрд рублей прибыли, это на 32% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Основной причиной подорожания авиабилетов является высокая стоимость на авиакеросин, а также избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

Отмечается, что с данной ситуацией способен справиться демпфер — механизм, при котором авиаперевозчикам выплачиваются компенсации в случае резкого роста цен на топливо.

Ранее GazetaSPb сообщала, что прокуратура напомнила, что пассажиры могут вернуть «невозвратный» авиабилет.

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