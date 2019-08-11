Прокуратура напомнила, что пассажиры могут вернуть «невозвратный» авиабилет

Если пассажир не использовал свой билет из-за «овербукинга», он вправе получить его полную стоимость, даже если купленный билет является невозвратным.
В результате продажи билетов сверх лимита мест, пассажир мог не использовать свой билет и имеет право отказаться от предложенных альтернатив на следующие рейсы.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, если из-за отсутствия мест в самолете пассажиру отказали в вылете, а на другие варианты он не согласен, то пассажиру нужно подойти к стойке регистрации. Там он сможет поставить специальную отметку в авиабилете. При себе необходимо будет иметь все чеки, документы от авиакомпании и посадочные талоны.
При понижении класса обслуживания, авиакомпания обязана выплатить компенсацию, либо возместить всю стоимость первоначального билета.
Ранее в GazetaSpb сообщала о внедрении безбагажных тарифов в авиакомпании «Россия».