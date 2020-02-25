Подписчики намерены пугать детей новым совместным фото Собчак и Гудкова

Подписчики намерены пугать детей новым совместным фото Собчак и Гудкова
Александр Гудков и Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками совместным фото с телеведущим и шоуменом Александром Гудковым и поздравила его с днем рождения. Поклонники «ужаснулись» фотографией и предложили пугать ею детей.

По словам экс-кандидата на пост президента РФ, Гудков для нее является «человеческим открытием» минувшего года.

Помимо поздравлений имениннику, пользователи Instagram принялись обсуждать грим звезд. Кто-то в комментариях к снимку вспомнил про катафалк, ссылаясь на свадьбу Собчак и Богомолова, другие написали, что фотографией можно пугать детей.

«Красавца! Если надумаю детей напугать – покажу это фото», — заверила подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о признании Петра Листермана. Он рассказал, что знакомил Собчак с богатыми мужчинами.

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