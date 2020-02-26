Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов

Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Фото: pixabay

Американский стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию, благодаря которой подписчикам стал доступен список из десяти самых популярных сериалов и фильмов, который будет обновляться каждый день.

Как рассказали представители Netflix, новая функция тестировалась в течение полугода в Мексике и Великобритании. Пользователи из этих стран положительно оценили эту возможность, после чего было решено внедрить такую функцию для пользователей из других стран мира.

На сегодняшний день число пользователей стримингового сервиса составляет почти 170 миллионов из 190 государств. В скором времени все они смогут познакомиться с топ-10 самых популярных сериалов и фильмов, составленных по их предпочтениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix составил перечень запрещенных к показу фильмов.

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