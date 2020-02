Netflix составил перечень запрещенных к показу фильмов

Американская компания Netflix рассказала о фильмах и сериалах, которые ей пришлось снять по требованию властей нескольких стран.

«Черный список» состоит из девяти фильмов и телешоу. Так, власти Вьетнама потребовали запретить фильм режиссера Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Зрители из Сингапура остались без фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», а также бразильской комедии «Последнее похмелье».

Кроме того, сингапурские власти запретили сериал «Раскосяченные», документальный фильм The Legend of 420 и шоу Cooking on High, где готовят блюда из марихуаны, пишет Variety.

Немецкие граждане не могут посмотреть хоррор «Ночь живых мертвецов». Новая Зеландия ограничила доступ к документальному фильму «Мост», где рассказывается о самоубийцах. А одну серию «Патриотического акта с Хасаном Минханджем» не увидят в Саудовской Аравии.

