Netflix составил перечень запрещенных к показу фильмов

Netflix составил перечень запрещенных к показу фильмов
Кадр из фильма "Цельнометаллическая оболочка"

Американская компания Netflix рассказала о фильмах и сериалах, которые ей пришлось снять по требованию властей нескольких стран.

«Черный список» состоит из девяти фильмов и телешоу. Так, власти Вьетнама потребовали запретить фильм режиссера Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Зрители из Сингапура остались без фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», а также бразильской комедии «Последнее похмелье».

Кроме того, сингапурские власти запретили сериал «Раскосяченные», документальный фильм The Legend of 420 и шоу Cooking on High, где готовят блюда из марихуаны, пишет Variety.

Немецкие граждане не могут посмотреть хоррор «Ночь живых мертвецов». Новая Зеландия ограничила доступ к документальному фильму «Мост», где рассказывается о самоубийцах. А одну серию «Патриотического акта с Хасаном Минханджем» не увидят в Саудовской Аравии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix.

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Netflix составил перечень запрещенных к показу фильмов
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