«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix

Фэнтези-сериал «Ведьмак» стал самым популярным дебютом потокового сервиса Netflix. Об этом стало известно после изменения алгоритма, подсчитывающего статистику.

За первый месяц сериал, где британский актер Генри Кавилл сыграл легендарного Геральта из Ривии, посмотрело 76 млн пользователей, что сделало его самым успешным дебютом в истории сервиса.

Обновленный алгоритм Netflix подсчитывает статистику уже после двух минут просмотра.

«Ведьмак» дебютировал 20 декабря, сериал основан на популярной серии книг польского писателя Анджея Сапковски.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, сколько зарабатывает исполнитель главной роли «Ведьмака».