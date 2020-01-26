«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix

&#171;Ведьмак&#187; стал самым популярным сериалом Netflix
"Ведьмак". Фото: кадр из сериала

Фэнтези-сериал «Ведьмак» стал самым популярным дебютом потокового сервиса Netflix. Об этом стало известно после изменения алгоритма, подсчитывающего статистику.

За первый месяц сериал, где британский актер Генри Кавилл сыграл легендарного Геральта из Ривии, посмотрело 76 млн пользователей, что сделало его самым успешным дебютом в истории сервиса.

Обновленный алгоритм Netflix подсчитывает статистику уже после двух минут просмотра.

«Ведьмак» дебютировал 20 декабря, сериал основан на популярной серии книг польского писателя Анджея Сапковски.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, сколько зарабатывает исполнитель главной роли «Ведьмака».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Netflix ведьмак сериал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Луначарского легковушка протаранила припаркованные машины
«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix
Рекордное число финнов вызвались пасти овец, пожелав сбежать от городской суеты
Футболисты «Ливерпуля» не смогли выиграть у клуба третьей лиги в ...
Власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В Ленобласти мужчина во время пьяного застолья зарезал брата и попытался ...
Алена Шишкова призвала поклонников отказаться от покупок с ...