Назван гонорар исполнитель главной роли «Ведьмака»

Актер за каждую серию получил по 400 тысяч долларов, то есть смог заработать 3,2 миллиона долларов.

Об этом стало известно 11 января. Обо всем сообщает информационный портал Variety. Английский актер Генри Кавилл исполнил главную роль в сериале «Ведьмак» от стриминговой студии Netflix. Источники уверяют, что за каждый отснятый эпизод он получил по 400 тысяч долларов, что позволило Кавиллу заработать за первый сезон 3,2 миллиарда долларов.

Напоминаем, что сериал «Ведьмак» сняли по одноименному циклу произведений Анджея Сапковского. Первую серию фанаты увидели в конце декабря 2019 года, всего в сезоне восемь серий. Второй сезон должен выйти на экраны через год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда «Ведьмака» Генри Кавилл оставил себе костюм охотника на чудовищ. Актер отметил, что забрал его не в качестве ежедневного наряда. По словам Кавилла, надевать на себя костюм охотника за чудовищами — непростая задача.