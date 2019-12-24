Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл оставил себе костюм охотника на чудовищ

Исполнитель главной роли в недавно вышедшем на Netflix сериале «Ведьмак», Генри Кавилл признался, что забрал костюм Геральта из Ривии себе.

Актер отметил, что забрал его не в качестве ежедневного наряда. По словам Кавилла, надевать на себя костюм охотника за чудовищами — непростая задача. К тому же процесс одевания сопровождала гримировка, занимающая по два часа. «Я просто хотел, чтобы он остался у меня», — заявил Кавилл изданию NME.

Сериал «Ведьмак», снятый по циклу произведений Анджея Сапковского, стартовал на Netflix 20 декабря 2019 года. Сейчас подписчикам сервиса доступны восемь серий первого сезона. Кроме того, официально утверждены съемки второго сезона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты «Звездных войн» пришли на премьеру девятой части киноэпопеи в костюмах героев.