Поклонники «Звездных» войн пришли на премьеру киносаги в костюмах героев

Поклонники &#171;Звездных&#187; войн пришли на премьеру киносаги в костюмах героев
"Звёздные Войны 9: Скайуокер Восход". Фото: кадр из трейлера

В Москве состоялась премьера 9 эпизода киносаги «Звездные войны». Фильм режиссера Джей Джей Абрамса получил название Star Wars: The Rise Of Skywalker («Звездные войны. Скайуокер. Восход»).

На долгожданную премьеру пришли поклонники «Звездных войн. Были приглашены писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, актрисы Екатерина Климова, Екатерина Шпица, Ксения Суркова, актер Андрей Мерзликин, музыкант Роман Архипов и многие другие. Некоторые из зрителей решили посмотреть фильм в костюмах героев киносаги.

Финальные титры серии зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и на страничках в соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали за сколько был продан меч из саги «Звездные войны». Аукцион прошел в Лондоне.

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