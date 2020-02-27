Панайотов назвал фэйком свое отправление на Евровидение от России

Он назвал данную информацию «вбросом желтушного паблика».

Александр Панайотов в своем личном Instagram-аккаунте выложил обращение с фотографией на которой написано «fake news!». Он призвал своих подписчиков не верить тому, что сейчас пишут в огромном количестве СМИ. По его словам, представители новостей наивно доверились информации, у которой нет никаких официальных подтверждений.

Панайотов отметил, что он сам не знает, кто выбран или будет выбран участником. А единственный источник, которому следует верить — Первый канал. Данный пост — это первый комментарий от Панайотова по этому поводу, всё остальное — лжеинформация.

Певец сказал, что не знает, кто и для чего пустил подобные слухи, но у него есть предположения.

Но если это делается специально — то это очень цинично. Написал в своем посте Панайотов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пригожин рассказал, кто достоит представлять Россию