«Уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение». Пригожин рассказал, кто достоит представлять Россию

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что отправлял бы на Евровидение только граждан России.

«Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он – большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает пиара», — отметил он, сообщает портал «Ura.ru».

Пригожин добавил, что сам не следит за конкурсом и считает его «телевизионной фантазией на тему музыки», которая не имеет ничего общего с современными трендами.

«Уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение», – резюмировал он.

Накануне композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году. Журналистка «Стархит»спросила его, кто из артистов мог бы представить Россию на конкурсе, и привела в качестве примера Ольгу Бузову, Федука и Зиверт. На что Крутой ответил, что ему симпатичны «почти все перечисленные».

«Но если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских», — отметил композитор.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.