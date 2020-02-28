Экс-главу петербургского «Метростроя» решили оставить под домашним арестом

В Петербурге бывшему директору «Метростроя» Николаю Александрову предъявили еще одно обвинение, связанное с другим эпизодом растраты в 153 миллиона рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, второе обвинение касается поставки электромонтажного оборудования, предназначенного для строительства трех станций метро «фиолетовой ветки» на юге города.

Правоохранители уверены, что закупка оборудования на 153 млн рублей не была необходима, однако Александров и его подельники все же заключили фиктивный договор поставки с ООО «Опт-Юнион» и перечислили деньги. Продукция так и не была поставлена, а деньги соучастники обналичили.

Вместе с тем суд отказал следствию в ходатайстве о возвращении обвиняемого в СИЗО. Оно было основано на том, что Александров неоднократно нарушал домашний арест: звонил по телефону, пользовался интернетом и ходил в больницу.

В аресте было отказано, поскольку было установлено, что посещение клиники было совершено с разрешения следователя и УФСИН, звонки совершала его жена, а использование интернета не подтвердилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у экс-главы «Метростроя» снова обыск: его подозревают в еще одной растрате.