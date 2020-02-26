У экс-главы «Метростроя» снова обыск: его подозревают в еще одной растрате

В квартире бывшего руководителя ОАО «Метрострой» Николая Александрова снова прошли обыски. Оперативники действуют в рамках второго уголовного дела, возбужденного по факту хищения еще 155 млн рублей.

Оказалось, что 14 февраля 2020 года правоохранители завели еще одного уголовное дело в отношении Александрова. Его подозревают в хищении или растрате 155 миллионов рублей, помимо 178 миллионов, фигурирующих в первом уголовном деле, сообщают «Невские Новости».

После завершения процедуры обыска Николая Александрова, находящегося под домашним арестом, забрали в петербургское УФСБ. Предположительно, его соучастником, как и в прошлом преступлении, является Олег Кузьменко, который на данный момент находится в СИЗО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 25 января городской суд Петербурга отпустил Александрова под домашний арест.