Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест

Городской суд отпустил под домашний арест бывшего руководителя ОАО «Метрострой» Николая Александрова, арестованного в рамках дела о растрате.

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее Александров находился в СИЗО, куда его до 8 февраля 2020 года отправил Дзержинский районный суд. Позже защита Александрова ходатайствовала о смягчении меры.

Помимо Александрова, под стражей остались соучастник экс-главы «Метростроя» Олег Кузьменко и владелец ООО «Циклон КЗС» Анатолий Болотов. По версии следствия, мужчины сговорились украсть и присвоить средства «Метростроя», заключив фиктивный контракт под видом государственного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Николая Александрова и его подельников подозревают в хищении 178 миллионов рублей.